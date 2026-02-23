Poslodavci u FBiH traže skraćivanje bolovanja: Stigao kompromisni prijedlog, evo što se predlaže

Stigao je i potencijalno kompromisni prijedlog koji bi mogao ublažiti oštre stavove dvije strane.

Dok je prosjek zemalja Evropske unije 6,5 dana godišnje provedenih na bolovanju, u Federaciji BiH taj je broj višestruko veći i u prosjeku iznosi 25 dana po zaposleniku.

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH već niz godina insistira na reformi ovog područja s ciljem rasterećenja poslodavaca od neopravdanih troškova, poboljšanja poslovnog ambijenta, usklađivanja propisa s propisima većine evropskih država i država u okruženju, zatim kontrole odobravanja i korištenja bolovanja te sprječavanja zloupotreba. Između ostalog, traže smanjenje naknade bolovanja na teret poslodavca sa sadašnjih 42 na 15 dana, dok bi ostatak išao na teret nadležnih institucija zdravstvenog osiguranja, piše portal Večernjeg lista BiH.

Sjednica 3. marta

Spor sindikata i poslodavaca o tome ko i koliko dugo treba snositi trošak bolovanja radnika eskalirao je tokom izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Dok poslodavci traže da trošak bolovanja snose svega 15 dana umjesto sadašnjih 42, sindikati jasno poručuju da na takav prijedlog neće pristati. O ovom pitanju raspravljat će se na posebnoj tematskoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH početkom marta, a očekuje se jedna od najnapetijih rasprava u posljednje vrijeme. Posebna tematska sjednica bit će održana 3. marta ove godine.

Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, rekao je da se Sindikat s granskim Sindikatom zdravstvenih radnika Federacije BiH priprema za raspravu te da neće pristati na prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH da radniku poslodavac plaća samo 15 dana bolovanja umjesto 42, kako stoji u zakonu.

– Spremni smo na raspravu, ali nema šanse da pristanemo na zahtjev poslodavaca. Postoji druga mogućnost – ako oni imaju sumnje i ako misle da bolovanje radnika od 42 dana nije opravdano, neka traže objašnjenje od ljekara – zaključuje Kurtović.

Safudin Čengić, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, kazao je u utorak nakon sjednice da je najviše rasprave vođeno upravo o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prema njegovim riječima, poslodavci smatraju da je neprihvatljivo da radnici u prosjeku ostaju na bolovanju oko 40 dana, dok se u zemljama Evropske unije taj prosjek kreće između šest i sedam dana. U međuvremenu je stigao i potencijalno kompromisni prijedlog koji bi mogao ublažiti oštre stavove dvije strane.

Novi model

Prema informacijama iz pregovaračkih krugova, dio poslodavaca predlaže model prema kojem bi troškove bolovanja do 10 ili 15 dana snosio Zavod zdravstvenog osiguranja, zatim bi period od 10 ili 15 do 40 dana bio na teret poslodavaca, dok bi za bolovanja duža od 40 dana obavezu ponovo preuzeo Zavod. Ovakav model natjerao bi konačno i državni aparat da odgovornije i upornije kontroliše bolovanja i ljekare koji ih izdaju, i tamo gdje pravih razloga nema.

Obrazloženje ovog prijedloga ima utemeljenje i u činjenici da su upravo kratkotrajna bolovanja najčešće predmet zloupotreba. Poslodavci navode primjere učestalih bolovanja četvrtkom i petkom, neposredno prije vikenda ili praznika, što, kako tvrde, stvara dodatni finansijski i organizacijski pritisak na kompanije.