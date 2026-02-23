Reprezentativci BiH Tarik Muharemović i Arjan Malić na teraviji u džamiji Cvijet Srebrenice u Austriji

Posebnu ljepotu sinoćnjem teravijskom ambijentu u Islamskom kulturnom centru i džamiji Cvijet Srebrenice dali su reprezentativci fudbalske A selekcije Bosne i Hercegovine, Tarik Muharemović i Arjan Malić.

“Naši “Zmajevi” su zajedno sa džematlijama bili dio predivne ramazanske večeri, a nakon namaza posebno su obradovali najmlađe, izdvojivši vrijeme za kratko druženje i zajedničko fotografisanje.

Tarik Muharemović, zajedno sa svojim roditeljima, bratom Kenanom i širom porodicom, dugogodišnji je prijatelj i vakif naše džamije, što ovu posjetu čini još značajnijom i emotivnijom za naš džemat.

Molimo Allaha da bude zaštitnik i čuvar Tariku i Arjanu, da ih pomogne u njihovim sportskim uspjesima, da ostanu ljudi snažnog karaktera, skromnih manira i dobrih djela”, navodi se u objavi Islamskog kulturnog centra i džamije Cvijet Srebrenice.

Podsjetimo, Muharemović je zbog žutih kartona odmarao u proteklom kolu u Italiji. Sa druge strane Malić je za svoj Sturm odigrao cijelu utakmicu u pobjedi protiv Blau Weiss Linza.

IZVOR:VIJESTI.BA