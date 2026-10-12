Poljoprivrednici u FBiH prijete blokadom granica

Poljoprivrednici u FBiH najavljuju moguće blokade granica zbog uvoza mlijeka

Poljoprivrednici u FBiH traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farme u pitanje. Od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni s uvoznim mlijekom.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo izjavio je za Fenu da se domaći proizvođači suočavaju s ozbiljnim problemima u plasmanu proizvoda, dok otkupljivači dodatno snižavaju cijene sirovog mlijeka.

Situaciju otežava ovogodišnja suša, koja je značajno smanjila proizvodnju stočne hrane. Zbog toga farmeri strahuju da tokom zime neće imati dovoljno hrane za stoku, dok istovremeno nemaju prihode kojima bi mogli pokriti rastuće troškove.

Otkupna cijena mlijeka od 55 do 80 feninga nedovoljna za proizvođače

Prema riječima Biće, otkupna cijena litre sirovog mlijeka trenutno se kreće između 55 i 80 feninga, zavisno od otkupljivača. Takvi iznosi, tvrdi, ne omogućavaju proizvođačima da pokriju troškove, čak ni uz postojeće poljoprivredne poticaje.

Proizvodnja sirovog mlijeka u Federaciji BiH raste, ali problem predstavlja nedostatak sigurnog tržišta. Bićo navodi da je situacija dodatno otežana nakon što je Srbija u maju prošle godine zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine radi zaštite vlastitih proizvođača.

„Otkupna cijena litre mlijeka ne može pokriti troškove proizvodnje tog istog mlijeka, bez obzira na poticaj. Tako situacija polako izmiče kontroli, prijeti gašenje farmi, posebno zato što će nedostajati stočne hrane“, upozorio je Bićo.

Kao jednu od najvažnijih mjera predlaže smanjenje uvoza sirovog mlijeka kako bi se domaćim proizvođačima omogućio veći plasman na tržištu Bosne i Hercegovine.

Poljoprivrednici traže ulaganja u domaće sirane

Osim kratkoročnih mjera, Udruženje poljoprivrednika FBiH smatra da je potrebno više ulagati u preradu mlijeka, posebno u proizvodnju sireva i drugih mliječnih proizvoda.

Bićo ističe da domaći proizvođači raspolažu dovoljnim količinama sirovog mlijeka za potrebe tržišta, ali da Bosna i Hercegovina istovremeno uvozi skuplje prerađevine.

„Proizvođači mlijeka mogu podmiriti domaće tržište, ali je problem sa skupljim proizvodima poput sireva, jer mi izvozimo mlijeko, a uvozimo skupe sireve koji se prave od tog mlijeka. Zašto se ne ulaže u sirane, pa da imamo i proizvodnju sira i ostalih mliječnih proizvoda“, kazao je Bićo.

Prema njegovom mišljenju, razvoj domaćih prerađivačkih kapaciteta omogućio bi bolji plasman mlijeka i stvaranje proizvoda veće tržišne vrijednosti.

Suša uništila više od polovine silažnog kukuruza

Dodatni problem predstavlja nedostatak stočne hrane. Prema podacima koje iznosi predsjednik Udruženja, šteta na silažnom kukuruzu ove godine premašuje 50 posto.

To znači da će brojne farme tokom zime morati kupovati dodatne količine hrane, što će povećati troškove proizvodnje mlijeka.

Bićo upozorava da problemi nisu ograničeni samo na mljekarstvo, već da je ugrožena gotovo cjelokupna primarna poljoprivredna proizvodnja.

Prema njegovim procjenama, domaća proizvodnja u povoljnim godinama zadovoljava oko 35 posto ukupnih potreba Bosne i Hercegovine, dok tokom sušnih godina taj udio pada ispod 20 posto.

Udruženje najavljuje mogućnost blokade granica

Poljoprivrednici u FBiH smatraju da Vijeće ministara BiH nije poduzelo dovoljno mjera za zaštitu domaćeg tržišta. Bićo navodi da su institucijama upućivani zahtjevi za uvođenje zaštitnih mjera, uključujući prelevmane i carine, ali da konkretni rezultati izostaju.

Zbog takve situacije predstavnici poljoprivrednika naredne sedmice planiraju razgovarati o daljnjim koracima.

„Nećemo dozvoliti da sve to nestane preko noći. Pronaći ćemo način. Na kraju krajeva, sami ćemo blokirati granice i zaustavljati cisterne koje uvoze mlijeko i ugrožavaju naše proizvođače mlijeka“, poručio je Bićo.

Naglašava da poljoprivrednici do sada nisu pribjegavali blokadama zbog građana, ali da ne mogu neograničeno čekati reakciju nadležnih.

Proizvođači upozoravaju i na visoke cijene goriva

Pored problema s otkupom i proizvodnjom stočne hrane, poljoprivrednici su nezadovoljni i zbog neispunjenih obećanja o pomoći za nabavku goriva.

Bićo tvrdi da je za proljetnu sjetvu bila najavljena pomoć od 2,5 miliona litara goriva, ali da ona nije realizovana.

Prema njegovim riječima, proizvođači su tokom žetve i jesenje sjetve gorivo plaćali i po četiri KM po litru, što je značajno povećalo njihove troškove.

Udruženje upozorava da slične poteškoće imaju i poljoprivrednici u Republici Srpskoj, te od državnih institucija zahtijeva mjere kojima bi se osigurao stabilniji otkup domaćih proizvoda i smanjio pritisak uvoza na domaće proizvođače.