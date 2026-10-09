Održana 10. konferencija „Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro“

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovao je današnjoj konferenciji „Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro“ povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja kojoj je domaćin Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja a deseti skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao bi dati odgovore na ključna pitanja.

„Intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama a to će pomoći svima onima koji donose odluke. Svima koji kreiraju javne politike da ih usklade s tim i da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika, ali generalno, na koji način da pristupimo ovom segmentu“, rekao je ministar Omerović.

Partner u organizaciji ovog skupa je British Council BiH. Prema riječima direktorice Amile Karavdić, njihova je uloga da podržavaju sve nastavnike u obrazovnom procesu.

„Drago nam je da smo u Tuzli i da pričamo o jednoj jako važnoj temi. I o nečemu što vrlo često zaboravljamo, a to je pod kolikim pritiskom je nastavno osoblje u školama, i osnovnim i srednjim. Kako dolaze novi izazovi i novi problemi za njih, vrlo često i u nastavi ali i u vannastavnom procesu”, naglasila je direktorica Karavdić.

O ulozi Pedagoškog zavoda TK, kao jednog od četiri organizatora ove konferencije, govorio je direktor Izet Numanović.

„Mi imamo ključnu zadaću da ostvarimo kvalitetne kontakte sa osnovnim i srednjim školama u smislu organiziranja, pozivanja i dolaska nastavnika, stručnih saradnika i saradnika iz osnovnih i srednjih škola. Interesovanje je do sada izuzetno dobro što nam daje jednu zadaću za ubuduće da ovakve i slične događaje moramo češće prakticirati”, rekao je ovom prilikom direktor Numanović.

Današnja konferencija, prema riječima predsjednika Podružnice Društva psihologa Federacije BiH Tuzla Elvisa Varde, je prilika da pošalju poruku da je društvo spremno da nastavnicima pruži podršku i stane iza njihovih potreba.

„Evo, 10 godina nakon prvih Tuzlanskih dana psihologije o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili. Donekle smo uspjeli da skinemo tu negativnu stigmu oko same tematike kao takve. Za traženje pomoći tog tipa prisutno je manje otpora ili eventualno stida nego što je to bilo ranije”, rekao je psiholog Vardo.

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli nastoji podržati ove aktivnosti a prema riječima dekana Seada Nazibegovića, sve se dešava u okviru manifestacije „Filozofski u fokusu“.

„Jako je bitno da se napokon bez stida i bez obrada raspravlja o nastavnicima koji mogu doći u probleme, kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari”, kazao je dekan Nazibegović.

RTVTK