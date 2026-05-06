Započele vožnje turističkim vozićem u Tuzli

Jučer su u Tuzli započele vožnje turističkim vozićem, koji će posjetiocima i sugrađanima omogućiti da grad dožive na poseban i opuštajući način.

Riječ je o sezonskoj turističkoj atrakciji koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija.

Vozić povezuje centar grada sa zonom Panonskih jezera, a tokom vožnje putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima i historijom Tuzle.

Među lokacijama koje se obilaze nalaze se Panonska jezera, Arheološki park, Geološki muzej, spomen-obilježja na Slanoj Banji, Kuća plamena mira, Atelje “Ismet Mujezinović”, Katolički školski centar i Turali-begova džamija.

Turistički vozić ima kapacitet do 36 sjedećih mjesta i godinama predstavlja jednu od prepoznatljivih sezonskih atrakcija grada. Poseban značaj ima zbog prolaska kroz područje najvažnijih turističkih tačaka, uključujući Panonska jezera, koja se ističu kao jedinstvena slana oaza u urbanom jezgru Tuzle.

