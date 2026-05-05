Servisne informacije: Danas sunčano, za regiju Tuzla upozorenje na grmljavinu

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede. Evidentirana su i 2 narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 68 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku očekuje nas sunčano i toplo proljetno vrijeme. Jutro je svježe sa 9 stepeni, ali će tokom dana temperatura porasti do ugodnih 27 stepeni. Za regiju Tuzla, kojoj Srebrenik pripada, na snazi je upozorenje na moguću slabu grmljavinu od danas u 11:00 do 16:00 sati, iako su šanse za pljuskove male.