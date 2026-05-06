Danas se slavi Đurđevdan: Praznik proljeća, običaja i porodičnog okupljanja

Romi u Bosni i Hercegovini, kao i širom svijeta, danas obilježavaju Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj tradiciji, koji simbolizira dolazak proljeća i obnovu prirode.

Ovaj praznik prati bogata tradicija koja uključuje pjesmu, igru, porodična okupljanja i zajedničke obroke. Pripreme počinju dan ranije, 5. maja, kada se farbaju jaja, pripremaju kolači i pravi voda s cvijećem.

Na sam dan praznika, 6. maja, članovi porodice se umivaju tom vodom, u skladu s običajima koji imaju simbolično značenje – djevojke radi sreće u ljubavi, djeca za zdravlje, a stariji za blagostanje.

Đurđevdan, osim Roma, obilježavaju i pravoslavni vjernici kao krsnu slavu Svetog Đorđa, dok se u katoličkoj tradiciji veže za svetog Jurja, zaštitnika vojnika i ratnika.

Bez obzira na različita vjerska tumačenja, Đurđevdan u brojnim zajednicama zadržava snažan značaj kao praznik porodice, tradicije i obnove.

