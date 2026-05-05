Gradonačelnik Srebrenika kod konzula Bosne i Hercegovine u Parizu

Tokom privatnog boravka u Parizu,gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić iskoristio je priliku da se sretne sa prijateljem Srebrenika, konzulom Bosne i Hercegovine u Parizu, gospodinom Muazom Dedajićem.

Razgovaralo se o uspostavljenim vezama i potpisanim sporazumima između Francuske i Bosne i Hercegovine, te mogućnostima koje se kroz njih otvaraju za lokalne zajednice poput Srebrenika.

-“Grad Srebrenik već određeno vrijeme razvija kontakte sa općinama u Francuskoj, a kao rezultat toga ostvarene su i izuzetno kvalitetne veze sa Ambasadom Francuske u Bosni i Hercegovini, kao i Ambasadom Francuske u Beogradu.

Posebno je značajno naše učešće u programu Ekoopština, koji predstavlja važnu platformu za razmjenu znanja i jačanje lokalnih kapaciteta u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

S obzirom na to da se uskoro očekuje početak aktivnosti Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini, otvaraju se dodatne mogućnosti za unapređenje saradnje i realizaciju konkretnih projekata.

Od konzula sam dobio i niz korisnih informacija koje će nam biti od značaja u narednom periodu, te vjerujem da ćemo kroz zajedničke aktivnosti nastaviti graditi čvrste i sadržajne veze u interesu razvoja našeg Srebrenika”, naveo je gradonačelnik Bjelić.