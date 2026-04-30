Servisne informacije: TK brojniji za deset beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, evidentirano je i 1 krivično djelo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 53 pregleda i 7 terenskih intervencija, 32 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku očekuje nas promjenjivo jutro sa slabom kišom do 8 sati, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje. Temperature će rasti od 6°C ujutro do ugodnih 14°C poslijepodne, uz umjeren vjetar iz smjera sjeveroistoka. Kiša će prestati do podneva, a ostatak dana biće uglavnom suh sa sunčanim intervalima.