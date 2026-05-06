BiH pokreće regulaciju medicinskog kanabisa i terapije za pacijente

BiH uvodi zakonski okvir za medicinski kanabis, uz jasne korake ka dostupnoj terapiji pacijentima pod medicinskim nadzorom.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnim zdravstvenim institucijama usuglašene zaključke s okruglog stola o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, kojim su definisani naredni koraci za uspostavu zakonski uređenog, bezbjednog i medicinski utemeljenog sistama dostupnosti terapije na bazi kanabisa pacijentima u BiH.

Zaključcima je jasno naznačeno da se naredni operativni koraci prvenstveno odnose na nadležna entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo Brčko distrikta BiH, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i strukovne organizacije lijekara i farmaceuta.

Na okruglom stolu “Kanabis u medicinske svrhe – put prema dostupnoj terapiji u Bosni i Hercegovini” učestvovali su predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta, Komore magistara farmacije Federacije BiH, Farmaceutske komore Republike Srpske kao i predstavnici udruženja pacijenata.

Proces je pokrenut nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 29. decembra prošle godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, uklonilo ključnu zakonsku prepreku za medicinsku upotrebu kanabisa.

Tom odlukom okončan je višegodišnji zastoj u regulisanju tog pitanja, ali je za stvarnu dostupnost terapije pacijentima potrebno donijeti niz provedbenih propisa i stručnih smjernica na nivou nadležnih zdravstvenih institucija.

Sljedeći najvažniji koraci uključuju izmjene podzakonskih akata na nivou entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo Brčko distrikta BiH, kojima će se urediti propisivanje i izdavanje lijekova koji sadrže kontrolisane supstance.

Nadležne institucije trebaju definisati koje će specijalnosti ljekara biti ovlaštene propisivati terapiju, uspostaviti registre ljekara i pacijenata te odrediti doze i farmaceutske oblike lijekova. Također, neophodno je utvrditi mrežu referentnih apoteka za izdavanje terapije, uz osiguranje sistema nadzora i praćenja njene primjene.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH trebala bi izraditi farmakopejsku monografiju za ekstrakt kanabisa, zakonski obvezujući dokument koji definiše standarde kvaliteta za pojedinu ljekovitu tvar, pomoćnu tvar, biljni proizvod ili farmaceutski oblik (lijek).

U postupku odobravanja uvoza potrebnih količina konoplje, Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (INCB) zatražio je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dostavljanje, pored ostalog, teksta pravnog akta kojim se definiše regulatorni okvir za primjenu konoplje i njenih proizvoda u medicinske svrhe.

Taj dokument treba sadržavati i jasan pregled zdravstvenih stanja koja će se tretirati ovom terapijom, broj ljekara ovlaštenih za propisivanje, procijenjeni broj pacijenata, kao i definisane doze i farmaceutske oblike u kojima će se konoplja i njeni proizvodi koristiti.

Strukovne organizacije ljekara i farmaceuta trebaju izraditi kliničke smjernice koje će obuhvatiti indikacije, doziranje i praćenje terapije, u skladu s evropskim standardima i dostupnim medicinskim dokazima. Potrebno je uspostaviti sistem kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, uključujući farmaceute i doktore medicine, kroz stručne programe iz područja farmakologije kanabinoida.

Ljekari i farmaceuti imaće ključnu ulogu u sigurnoj i stručno utemeljenoj primjeni ove terapije, nakon donošenja potrebnih propisa, kliničkih smjernica i edukacijskih programa.

Ministarstvo civilnih poslova BiH nastavit će koordinirati aktivnosti te pružati stručnu i administrativnu podršku. Cilj je da se nakon uklanjanja ključne zakonske prepreke proces nastavi bez nepotrebnih zastoja, kako bi pacijenti u Bosni i Hercegovini, uz strogi medicinski nadzor i u skladu sa zakonom, mogli ostvariti pristup terapiji kada za to postoje opravdani medicinski razlozi.

“Očekujemo od svih da u narednom razdoblju djeluju efikasno i odgovorno, dakle bez daljnjeg odlaganja, kako bi terapija postala dostupna onima kojima je potrebna. Svako daljnje odlaganje u ovom procesu ne može se opravdati ni pravno, ni stručno, a najmanje ljudski”, kazala je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

