Stiže preokret vremena u BiH: Pljuskovi i grmljavina poslije 30 stepeni i ljetnjih temperatura

U Bosni i Hercegovini u srijedu ujutro, 6. maja, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području Krajine je registrovan lokalni pljusak.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 9; Ivan Sedlo i Jajce 10; Prijedor i Sanski Most 11; Bugojno i Livno 12; Zenica 13; Sarajevo, Tuzla i Zvornik 14; Trebinje 15; Bihać 16; Banja Luka, Bijeljina i Mostar 17°C.

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C, na sjeveroistoku Bosne do 27°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Više oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.

Objavljena je prognoza do subote:

Za 7. maj 2026 (četvrtak), umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 25 stepeni.

Za 8. maj 2026 (petak), u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima. Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena.

Za 9. maj 2026 (subota), u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeoroškog zavoda.