Učenici MSŠ Srebrenik nagrađeni certifikatima vršnjačkih edukatora

Tokom protekle godine, učenici Mješovite srednje škole Srebrenik: Kešetović Ajla, Čizmić Ajla, Snagić Nerma, Imširović Merjema, Ahmetović Muhamed i Ćosić Nerma, pokazali su šta znači biti glas mira, razumijevanja i odgovornosti.

Uz mentorstvo profesorice Aide Muminović, čije stručno usmjeravanje, predan rad i neprekidna motivacija predstavljaju oslonac u razvoju znanja i vještina, realizovali su 29 radionica za učenike JU MSŠ Srebrenik u okviru projekta „Kreativnost za mir“.
Kroz svaku radionicu gradili su prostor dijaloga, učili druge kako da rješavaju sukobe bez nasilja i dokazali da mladi imaju snagu da mijenjaju društvo – korak po korak.

Za svoj trud i posvećenost nagrađeni su certifikatima vršnjačkih edukatora.

Ipak ono što su zaista dobili ne može stati na papir – samopouzdanje, glas koji se čuje i svijest da mogu napraviti razliku.
Ovo nije kraj jednog projekta nego početak generacije koja bira mir.
Ponosni smo na vas, poručili su iz Mješovite srednje škole Srebrenik.

