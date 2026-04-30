Tokom protekle godine, učenici Mješovite srednje škole Srebrenik: Kešetović Ajla, Čizmić Ajla, Snagić Nerma, Imširović Merjema, Ahmetović Muhamed i Ćosić Nerma, pokazali su šta znači biti glas mira, razumijevanja i odgovornosti.
Uz mentorstvo profesorice Aide Muminović, čije stručno usmjeravanje, predan rad i neprekidna motivacija predstavljaju oslonac u razvoju znanja i vještina, realizovali su 29 radionica za učenike JU MSŠ Srebrenik u okviru projekta „Kreativnost za mir“.
Kroz svaku radionicu gradili su prostor dijaloga, učili druge kako da rješavaju sukobe bez nasilja i dokazali da mladi imaju snagu da mijenjaju društvo – korak po korak.
Za svoj trud i posvećenost nagrađeni su certifikatima vršnjačkih edukatora.
Ipak ono što su zaista dobili ne može stati na papir – samopouzdanje, glas koji se čuje i svijest da mogu napraviti razliku.
Ovo nije kraj jednog projekta nego početak generacije koja bira mir.
Ponosni smo na vas, poručili su iz Mješovite srednje škole Srebrenik.
Učenici MSŠ Srebrenik nagrađeni certifikatima vršnjačkih edukatora
