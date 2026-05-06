Akcija darivanja krvi u Srebreniku, osam doza je potrebno našem sugrađaninu

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak, 12. maja od 09 – 12h u

Domu kulture Srebrenik.

Ova akcija je od posebnog značaja, obzirom da je našem sugrađaninu, kojem predstoji operacija srca, potrebno osam doza krvi.

Zato, poziv svima koji su u mogućnosti, da u navedenom terminu dođu i daruju krv.

Vjerujemo da će i ova akcija, kao i dosadašnje pokazati koliko su Srebreničani humani i spremni na pomoć, naročito što dobrovoljno daruju ono što se ne može kupiti novcem, a ima vrijednost ljudskog života.