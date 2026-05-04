Borac slavio na Koševu i postao prvak BiH za sezonu 2025/26

Nogometaši banjalučkog Borca slavili su na Koševu protiv Sarajeva rezultatom 1:0 i tako zvanično postali prvaci Bosne i Hercegovine za sezonu 2025/2026.

Banjalučani su imali priliku ozvaničiti titulu na gostovanju kod velikog rivala Sarajeva i to su na kraju uspjeli ostvariti. Bila im je potrebna pobjeda nad Bordo timom kako bi i matematički osvojili trofej.

Borac je bio nešto agilniji i bolji rival na startu utakmice, ali velikih prilika nije bilo sve do 35. minute kada je dosuđen penal za goste iz Banje Luke.

Mihael Kuprešak je uklizao, a Stefan Savić je pao i sudija Antonio Tomić nije se libio pokazati na bijelu tačku. Uslijedila je i VAR provjera, a sudija Tomić je dobio signalizaciju da je penal ispravna odluka i ostao je pri svom stavu.

Siguran realizator bio je Luka Juričić, koji je tako postigao 25. gol u Prvenstvu BiH ove sezone, čime se dodatno učvrstio na prvom mjestu liste strijelaca.

Prvo poluvrijeme završeno je većim tenzijama na terenu, pošto su se nakon jednog oštrijeg starta Amera Hiroša u sukobu našli igrači oba tima. Situacija se smirila nakon minute.

Prvu dobru šansu u nastavku Sarajevo je imalo već u 49. minuti preko Kuprešaka, ali je njegov udarac odbranio golman Borca.

Banjalučani su pitanje pobjednika mogli riješiti u 60. minuti, ali je Ogrinec pogodio stativu nakon lijepog udarca s vrha šesnaesterca.

Ako je do tog trenutka Sarajevo imalo priliku, sve je postalo jasno nakon što je Joao Carlos dobio crveni karton. Pocrvenio je 20 minuta prije kraja i ostavio Bordo tim s igračem manje.

Brazilac je udario protivničkog igrača laktom u jednom duelu, a sudija Tomić je procijenio da se radi o startu za isključenje.

Do kraja su Banjalučani čuvali i sačuvali prednost, te pobjedom na Koševu i matematički osvojili titulu prvaka BiH.

Borac je tako došao do 13 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski na četiri kola prije kraja susreta. To znači da Mostarci više nemaju šta tražiti.

Sarajevo, na drugoj strani, ostaje na trećoj poziciji sa 55 bodova i siguran je putnik u Evropu ove sezone. Igrat će kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Za Banjalučane je ovo četvrta titula prvaka u historiji BiH. Prethodno, bili su prvaci 2011., 2021. i 2024. godine. Predstavljat će BiH u Ligi prvaka.