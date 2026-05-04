Aviokompanije ukidaju letove, ljetni odmori dovedeni u pitanje

Zbog rasta cijena kerozina i blokada na Bliskom istoku, ljetni odmori mogli bi postati skuplji i neizvjesniji.

Evropski avioprevoznici pripremaju se za izazovno ljeto dok cijene avionskog goriva neprestano rastu.

Niskotarifna kompanija Transavia već je najavila prva otkazivanja letova za maj i juni, a slične korake ranije su poduzeli Ryanair i Volotea.

Glavni izvor zabrinutosti je blokada Hormuškog moreuza, koja remeti globalno tržište nafte. Alarm je upaljen sredinom aprila kada je Međunarodna agencija za energiju upozorila da Evropa raspolaže sa zalihama avionskog goriva za svega šest sedmica.

Evropska zavisnost o uvozu

Stručnjaci upozoravaju da je Evropa ranjiva jer proizvodi nedovoljno kerozina za vlastite potrebe. Francuska godišnje proizvede oko tri miliona tona kerozina, dok je potrošnja oko pet miliona, a deficit se nadoknađuje uvozom s Bliskog istoka.

Velika Britanija je još ugroženija, jer uvozi oko 60 posto kerozina iz Saudijske Arabije, UAE i Kuvajta.

Ipak, francuska vlada uvjerava da strateške zalihe mogu pokriti oko dva mjeseca operacija, što bi trebalo spasiti vrhunac ljetne sezone, pod uslovom da kriza ne potraje do jeseni.

Skuplje karte i prava putnika

Čak i ako se izbjegne potpuna nestašica, putnike očekuje značajan finansijski udar. Gorivo čini do 40 posto cijene avionske karte, a njegove cijene su zbog sukoba na Bliskom istoku više nego udvostručene.

U slučaju otkazivanja leta, putnici trebaju znati:

Aviokompanije moraju obavijestiti putnike najmanje 14 dana unaprijed.

Putnici imaju pravo na povrat novca ili alternativni let.

Isplata dodatne odštete nije obavezna ukoliko je otkazivanje uzrokovano “vanrednim okolnostima”, što uključuje trenutnu krizu na Bliskom istoku, prenosi France 24.