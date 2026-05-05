„Feniks“ Tuzla obilježava Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Feniks“ Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Europske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja, pod motom „Zajedno smo jači“.

Europska sedmica mentalnog zdravlja, koju je pokrenula organizacija Mental Health Europe, ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu.

Ovogodišnja tema „Zajedno smo jači“ naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U vremenu brojnih izazova i promjena, povezanost s drugima predstavlja jedan od ključnih faktora očuvanja mentalnog zdravlja i jačanja otpornosti pojedinaca i zajednice.

Osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju s predrasudama, stigmatizacijom i nedostatkom podrške. Upravo zato je važno graditi društvo u kojem se o mentalnom zdravlju govori otvoreno, bez straha i osude, te u kojem su podrška i pomoć dostupni svima kojima su potrebni.

U okviru svojih aktivnosti, Udruženje „Feniks“ provodi i dvije kampanje koje dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice. Kampanja „NISI SAMA / NISI SAM“ usmjerena je na smanjenje osjećaja izolacije i jačanje međusobne podrške, dok kampanja „Mentalno zdravlje je ljudsko pravo“ kroz stvarne poruke i iskustva naših članova podsjeća na važnost dostojanstva, razumijevanja i društva bez stigme.

Pozivamo institucije, organizacije civilnog društva i građane da zajedno doprinesu unapređenju mentalnog zdravlja kroz:

· jačanje mreža podrške u zajednici,

· promociju sigurnih i inkluzivnih prostora za razgovor,

· osiguravanje dostupnih i kvalitetnih usluga mentalnog zdravlja,

· te aktivno uključivanje osoba sa iskustvom mentalnih poteškoća u procese donošenja odluka.

Udruženje „Feniks“ će Europsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježiti u srijedu, 06.05.2026. godine, na Trgu slobode u Tuzli, s početkom u 11:00 sati.

Briga o mentalnom zdravlju počinje u zajednici – kroz razumijevanje, podršku i solidarnost.

U ime svih nas, upućujemo poruku:

„Zajedno smo jači – za mentalno zdravlje svih“, poručili su tim povodom iz Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Feniks”.