Edin Terzić preuzeo Athletic Bilbao

Athletic Bilbao potvrdio je da će novi trener ekipe biti Edin Terzić, koji preuzima tim nakon odlaska Ernesta Valverdea.

Bivši šef stručnog štaba Borussije Dortmund tako započinje novu epizodu u karijeri, a saradnja s baskijskim klubom dogovorena je na period od dvije godine.

Terzić, 43-godišnji trener porijeklom iz Bosne i Hercegovine, zvanično će biti predstavljen po završetku aktuelne sezone španske La Lige, saopćeno je iz kluba.

Iza njega je bogato trenersko iskustvo, posebno u Borussiji Dortmund, gdje je u dva navrata vodio prvi tim.

Tokom tog perioda osvojio je DFB Pokal 2021. godine, dok je 2023. bio vrlo blizu osvajanja titule prvaka Njemačke.

Vrijedan rezultat ostvario je i plasmanom u finale Lige prvaka 2024. godine, gdje je njegov tim poražen od Real Madrida.

