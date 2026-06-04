Zmajevi odradili prvi trening u Americi, slijedi duel sa Panamom

„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su odradili prvi trening u St. Louisu, na Energized Parku gdje će 6. juna sastati sa Panamom.

Izabranici Sergeja Barbareza izašli su na teren i odradili trening u pozitivnom ambijentu.

Prijateljski meč u St. Louisu biće posljednja provjera za Zmajeve pred početak nastupa na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026, te prilika da se dodatno uigraju i potvrde dobra atmosfera i zajedništvo koji krase bh. tim.

Zmajevi će prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara.

Utakmicu BiH – Panama koja 6. juna počinje u 21 sat direktno će za našu državu prenositi BHRT i MYTV.

Tuzlainfo.ba