Zova na cijeni: Ove godine donosi zaradu veću nego ikad

Sezona berbe zove, poznate i kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima, jer je otkupna cijena dostigla 4 KM po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je o jednoj od najviših cijena zabilježenih u posljednjih desetak godina, zbog čega je interes za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine.

Pored svježe zove, veliku vrijednost ima i sušeni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 KM po kilogramu. Upravo zbog toga mnogi berači dio uroda prodaju svjež, dok dio ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili dodatnu zaradu.

Brati po suhom vremenu

Zova najčešće raste uz šumske puteve, livade, potoke, rubove šuma i zapuštena zemljišta. Može se pronaći gotovo u svim krajevima Bosne i Hercegovine, posebno u brdskim i ruralnim područjima gdje nije bilo intenzivne upotrebe hemijskih sredstava.

Cvijet je prepoznatljiv po svojim bijelo-žutim cvatovima i ugodnom, karakterističnom mirisu.

Berba se obavlja ručno, najčešće po suhom i sunčanom vremenu. Veoma je važno da cvijet bude potpuno otvoren i suh, jer vlažna zova brzo gubi kvalitet i tamni tokom skladištenja. Prilikom berbe koriste se makaze ili se cvat pažljivo lomi rukom, vodeći računa da se biljka ne ošteti i da ubrani cvjetovi ostanu čisti.

Za dan do 40 kg

Prema iskustvima berača, jedna osoba tokom dana može ubrati između 30 i 40 kilograma svježe zove, ukoliko je godina povoljna i ako se berba obavlja na području gdje je zova gusto rasprostranjena. Uz ovogodišnju otkupnu cijenu od 4 KM po kilogramu, dnevna zarada može biti 120 do 160 KM.

Zova se koristi za proizvodnju sokova, sirupa, čajeva i brojnih preparata u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zahvaljujući širokoj primjeni i stalnoj potražnji za kvalitetnim cvijetom, ovogodišnja sezona mnogima predstavlja odličnu priliku za dodatnu zaradu iz prirode.