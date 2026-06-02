Zmajevi otputovali za SAD: Reprezentacija BiH počinje završnu fazu priprema za Mundijal

Foto: Radiosarajevo.ba

Zmajevi otputovali za SAD rano jutros sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, odakle su krenuli na put prema završnoj fazi priprema za nastup na drugom Mundijalu u historiji Bosne i Hercegovine.

Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine prvo su odletjeli za Frankfurt, a zatim će put nastaviti prema St. Louisu, gdje ih u subotu očekuje prijateljska utakmica protiv selekcije Paname. Iako je let bio u ranim jutarnjim satima, raspoloženje među bh. reprezentativcima bilo je dobro, a na aerodromu ih je ispratio i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i u posljednji čas otpao sa spiska putnika.

Zmajevi otputovali za SAD uz podršku nekoliko navijača, koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa reprezentativcima i dobiju autograme prije njihovog odlaska. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentacija BiH će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi nastup na Svjetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B, zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Nakon utakmice protiv Kanade u Torontu, Zmajeve očekuju još dva susreta na američkom tlu. Protiv Švicarske će igrati 18. juna u Inglewoodu, dok će grupnu fazu završiti šest dana kasnije utakmicom protiv Katara u Seattleu.

Pripreme za Svjetsko prvenstvo reprezentacija BiH počela je prije desetak dana, a izabranici selektora Sergeja Barbareza već su odigrali jedan pripremni susret. Na stadionu Koševo protiv Sjeverne Makedonije nije bilo golova, utakmica je završena rezultatom 0:0.

Ovo će Bosni i Hercegovini biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Prvi put Zmajevi su na Mundijalu igrali 2014. godine u Brazilu, kada nisu uspjeli proći grupnu fazu.

Selektor Sergej Barbarez u SAD je poveo 27 nogometaša. Na spisku golmana su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas.

U odbrani su Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac i Arjan Malić.

U veznom redu su Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević.

U napadu su Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko.

Zmajevi otputovali za SAD sa jasnim ciljem da posljednje pripremne dane iskoriste za uigravanje ekipe pred veliki izazov i nastup na drugom Svjetskom prvenstvu u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine.