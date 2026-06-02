Od 1. jula novo povećanje penzija

Svi penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Kako je istakao, riječ je o redovnom usklađivanju penzija koje će biti obračunato na već povećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije.

„Ono što je važno jeste da se povećanje ne obračunava na prošlogodišnje penzije nego na već povećane penzije koje danas primaju penzioneri“, izjavio je Delić.

Najniža penzija 700 KM

To znači da će se novo povećanje obračunavati na sadašnji iznos najniže penzije od 666,76 KM, a ne na prošlogodišnjih 599 KM. Prema procjenama resornog ministarstva, ukoliko statistički pokazatelji ostanu na sadašnjem nivou, najniža penzija nakon julskog usklađivanja mogla bi iznositi oko 700 KM.

Delić je podsjetio da su izmjenama zakona omogućena dva usklađivanja penzija godišnje, što bi trebalo osigurati brže prilagođavanje primanja penzionera ekonomskim kretanjima i rastu troškova života.

U međuvremenu, penzije za mjesec maj bit će isplaćene 5. juna preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Pravo na isplatu ostvaruje ukupno 468.769 korisnika, dok će za tu namjenu biti izdvojeno oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka.

Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851,60 KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovice za obračun

Kada je riječ o korisnicima koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za izračun najniže penzije iznosi 724,36 KM, a visina primanja zavisi od dužine penzijskog staža. Tako penzioneri sa manje od 20 godina staža primaju 434,62 KM, dok oni sa 40 i više godina staža ostvaruju pravo na 688,14 KM. Zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina staža iznosi 842,44 KM.

Najniža invalidska i najniža porodična penzija trenutno iznose po 651,92 KM, dok korisnici koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima, uključujući i braniteljske zakone, primaju najniže 666,76 KM.

Najavljeno julsko povećanje sigurno će obradovati veliki broj penzionera, posebno one koji primaju najniže penzije, a konačan procenat usklađivanja bit će poznat nakon objave zvaničnih statističkih pokazatelja./Tuzlainfo.ba/