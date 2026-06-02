Snažan zemljotres magnitude 6,1 pogodio južnu Italiju

Stanovnike južne Italije u noći na utorak, kada se obilježava državni praznik Dan Republike, probudio je snažan zemljotres koji je pogodio područje Tirenskog mora uz obalu Kalabrije.

Prema podacima Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), potres magnitude 6,1 zabilježen je u 00:12 sati. Epicentar se nalazio u moru, oko 20 kilometara od sjeverozapadne obale Kalabrije, nedaleko od mjesta Amantea u provinciji Cosenza.

Uprkos znatnoj magnitudi, kombinacija epicentra na moru i izuzetne dubine hipocentra ograničila je površinski uticaj. Služba civilne zaštite prijavila je da nema štete po osobe ili imovinu.