Bespotrebno stvaranje zaliha goriva, nadležni najavljuju smirivanje tržišta

Iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da bi se stanje sa snabdijevanjem gorivom u Federaciji trebalo stabilizirati do srijede.

Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo, trenutne poteškoće u distribuciji goriva uglavnom su rezultat naglog rasta potražnje u posljednjih nekoliko dana. Kako navode, povećana kupovina goriva od strane privrednih subjekata i građana, potaknuta bojazni od mogućeg nestašice u narednom periodu, dovela je do brzog pražnjenja zaliha kod distributera.

U saopćenju se ističe da su takozvana tercijarna skladišta, odnosno zalihe koje posjeduju građani i privreda, trenutno znatno povećane. S druge strane, zalihe u primarnim i sekundarnim skladištima kod uvoznika i distributera privremeno su smanjene u odnosu na uobičajene količine.

Iz Ministarstva navode da svi učesnici na tržištu nafte i naftnih derivata poduzimaju aktivnosti kako bi se stanje što prije normalizovalo. Prema dostupnim informacijama, očekuje se da će se snabdijevanje stabilizirati tokom srijede, 11. marta 2026. godine.

Također je najavljeno da će istog dana biti održan sastanak o stanju na tržištu nafte i naftnih derivata. Sastanak će, u dogovoru s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, okupiti sve relevantne aktere uključene u lanac snabdijevanja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da će na sastanku biti analizirano trenutno stanje na tržištu, ali i razmotrene moguće mjere za naredni period.

Dodao je da će Ministarstvo, imajući u vidu aktuelna kretanja na globalnom tržištu energenata i poteze pojedinih susjednih država, Vladi Federacije BiH predložiti dodatne mjere koje bi dugoročno osigurale stabilno i sigurno snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, prenosi RTV Slon.