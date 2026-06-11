Drastična razlika: Ljekar specijalist u FBiH zarađuje i do 5.400 KM, u RS-u svega 2.400 KM

Sindikat upozorava da su plaće ljekara u RS-u znatno niže nego u FBiH, što dodatno potiče odlazak medicinskog kadra.

Ljekari u Republici Srpskoj potplaćeni su u odnosu na kolege u Federaciji BiH, a razlike u primanjima su drastične. Na to već duže vrijeme upozoravaju sindikati, koji su sada objavili konkretne brojke.

Prema podacima Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS-a, u pojedinim kantonima FBiH doktor medicine sa četiri dežurstva ostvaruje primanja do 4.650 KM, specijalist prelazi 5.400 KM, a subspecijalist i više od 5.500 KM.

U RS-u je situacija znatno drugačija. Prosječna plaća specijaliste sa srednjim koeficijentom iznosi svega 2.400 KM, što je čak 100 posto manje nego u FBiH. Uz to, dok kolege u Federaciji primaju topli obrok zasebno (naprimjer 240 KM u Domu zdravlja Zenica), u RS-u je on sadržan u plaći i ne isplaćuje se odvojeno.

Kao konkretan primjer, iz sindikata su naveli da ljekar specijalist u Domu zdravlja Zenica ima plaću od 4.800 KM plus 240 KM toplog obroka – bez ijednog dežurstva, bez noćnog rada i sa samo jednom radnom subotom.

“Kod nas prosječna plaća specijaliste sa srednjim koeficijentom iznosi 2.400 KM. Dakle, kolege u FBiH imaju 100 posto veću plaću i još topli obrok. Kod nas je topli obrok sadržan u plaći, dakle, ne dobivamo ga zasebno”, naglasili su iz sindikata.

Ogromne razlike i u naknadama za dežurstva

Posebno su uočljive razlike u plaćanju dežurstava. Iz Strukovnog sindikata doktora medicine RS-a pojašnjavaju da specijalist, odnosno hirurg, za dežurstvo radnim danom u RS-u prima 140 KM, a vikendom 200 KM. U FBiH te naknade iznose 300 KM radnim danom i čak 500 KM vikendom.

Konkretno, šef hirurgije sa sedam dežurstava mjesečno u RS-u ima oko 4.000 KM – dok bi za isti broj dežurstava u FBiH zaradio osjetno više.

RS nije konkurentna ni u regiji

Sindikalci naglašavaju da ovi podaci pokazuju zabrinjavajuću sliku. Republika Srpska ne samo da nije konkurentna u odnosu na inostranstvo, nego ljekari već sada imaju mogućnost ostvariti znatno povoljnije uvjete rada i veća primanja u neposrednom okruženju, čime se dodatno pojačava pritisak na zdravstveni sistem RS-a i potiče odljev stručnog kadra.

“Navedeno nije samo pitanje standarda ove kategorije zaposlenih, nego i pitanje stabilnosti zdravstvenog sistema, dostupnosti zdravstvene zaštite i mogućnosti zadržavanja stručnog kadra“, saopštili su iz sindikata.

Zahtjevi upućeni Ministarstvu

Zbog toga sindikalci traže da budu uvaženi zahtjevi delegirani na posljednjem sastanku u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS-a, na kojem je najavljeno drugo ovogodišnje povećanje plaća od 5 posto za sve zaposlene u zdravstvu, koje bi trebalo biti primijenjeno od augusta. Sindikat ostaje pri stavu da je neophodno nastaviti razgovore o sistemskom unapređenju materijalnog položaja svih zaposlenih, te da se sva pitanja koja se tiču prava i položaja radnika moraju rješavati kroz dijalog i uz aktivno učešće sindikata.

Podsjetimo, iz pomenutog sindikata ranije su saopštili da je od aprila ove godine plaće glavnih medicinskih sestara povećane za 10 posto, specijalizanata za 7 posto, a ljekara i medicinskih sestara za 5 posto, no sindikalci smatraju da ta povećanja nisu dovoljna da suštinski poprave materijalni položaj ljekara.

Uz sve navedeno, iz Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS-a oglasili su se i povodom najave povećanja primanja vozačima u zdravstvu od 20 posto, do koje je navodno došlo nakon sastanka predsjednika Narodne skupštine RS-a s tom grupom radnika, zaobilazeći institucije i proces socijalnog dijaloga.

“Sindikat neće podržati praksu u kojoj se pojedine kategorije radnika izdvajaju političkim odlukama, dok se istovremeno zaobilaze institucije i socijalni dijalog. Zdravstvu nisu potrebna ovakva rješenja i poeni prikupljeni u predizbornoj kampanji. Potreban je jasan plan rasta plaća i primanja za sve zaposlene i pregovarački proces u kojem će učestvovati oni koji po zakonu predstavljaju radnike”, poručili su iz sindikata, upozoravajući da bi suprotno vodilo novim nezadovoljstvima, podjelama među radnicima i rušenju sistema plaća, ali i cjelokupnog sistema zdravstva.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/205454/drasticna-razlika-ljekar-specijalist-u-fbih-zaraduje-i-do-5400-km-u-rs-u-svega-2400-km