Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 11.03.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenika:

– u ulicama16. Muslimanske Brigade, Mehmeda Ramića Ramba, Derviša Sušića, Otvorenog Grada Umjetnosti i Mehmeda Spahe u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama: 25. Novembra i Maka Dizdara u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će zbog izvođenja radova na ugradnji mjerno regulacione opreme na glavnom povratnom cjevovodu PVC DN 300 mm za “Istočnu zonu” Grada Srebrenika doći do prekida u isporuci vode dana 10.03.2026. godine (utorak) u vremenu od 08-14 h u naseljima:

Kiseljak, NN Polje, Ćojluk, Ljenobud, Seona, Dedići, Behrami, Šahmeri i ulicama: Posavski odred sa pripadajućim ulicama, Ahmeta Džanića sa pripadajućim ulicama, 16 Muslimanske brigade sa pripadajućim ulicama,Tuzlanskog odreda sa pripadajućim ulicama, Ulica 9. septembra i Ulica Bege Bajrektarevića.

Vrijeme iftara u Srebreniku danas je u 17:52h.