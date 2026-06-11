Odobrena sredstva za rekonstrukciju džamije u Ćojluku i sanaciju klizišta na putu prema Gornjem Srebreniku

Grad Srebrenik uspješno je aplicirao na dva javna poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na osnovu čega su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 220.000 KM za realizaciju projekata od značaja za ovu lokalnu zajednicu.

-“Za projekat sanacije klizišta na lokalnom putu Srebrenik – Gornji Srebrenik (faza VIII) odobreno je 120.000 KM, čime nastavljamo aktivnosti na stabilizaciji terena i unapređenju sigurnosti saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu.

Također, za projekat rekonstrukcije džamije u Ćojluku – izvođenje radova na vanjskom uređenju, Gradu Srebreniku odobreno je 100.000 KM, što će doprinijeti očuvanju i unapređenju ovog značajnog vjerskog i kulturnog objekta.

Zahvaljujem Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na podršci, kao i svima koji su učestvovali u pripremi projektnih aplikacija. Nastavljamo koristiti svaku priliku da kroz domaće i međunarodne fondove osiguramo dodatna sredstva za razvoj Srebrenika i poboljšanje kvaliteta života naših građana”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.