Svjetsko prvenstvo iz novog ugla: Ekskluzivni pop-up Arena kanali na MOVE

Za sve ljubitelje vrhunskog sportskog sadržaja, Svjetsko prvenstvo donosi potpuno novu dimenziju praćenja utakmica. Pored standardnih prenosa, na MOVE platformi u Supernovoj aktivirani su ekskluzivni, pop-up Arena kanali koji gledaocima omogućavaju da zavire iza kulisa, biraju uglove gledanja i prate detalje koje regularne kamere inače ne prikazuju.

Gledaoci na specijalizovanim kanalima mogu da prate proširene prenose svih utakmica uz detaljne analize i priče sa terena prije i poslije svakog meča.

Dostupan je i ekskluzivan uvid u svaki korak reprezentacija, koji obuhvata praćenje igrača od odlaska iz hotela, preko svlačionice i zagrijavanja, pa sve do kadrova sa klupa i prvih reakcija nakon susreta.

Pored toga, na raspolaganju je prenos kompletne navijačke atmosfere sa tribina i iz fan zona, kao i prikazivanje ključnih momenata utakmice iz najboljih alternativnih uglova kroz atraktivne usporene snimke.

Uz MOVE, Svjetsko prvenstvo više ne pratite samo kao posmatrač, već postajete dio svakog trenutka i svakog detalja koji prati reprezentacije.

Probajte MOVE aplikaciju 3 dana besplatno, registracijom na sajtu movetv.ba i gledajte sve Arena kanale na jednom mjestu.