Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je krivično djelo “Psihičko nasilje”, a dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode u kojima je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 75 pregleda i 5 kućnih posjeta, 6 pacijenta je, nakon ukazane pomoći prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehničku intervenciju na dostavi vode u MZ Tinja Gornja.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 12.06.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Babunovići – Sarajlići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brda u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.

Danas u Srebreniku nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Od jutra će biti oblačno uz povremeni pljusak, a jači pljuskovi sa grmljavinom očekuju se popodne i u večernjim satima. Temperatura će se kretati između 11 i 15 stepeni Celzijusa. Napominjemo da je na snazi upozorenje za regiju Tuzla od 22:00 sata 10. Juna do 21:59 sata 11. Juna zbog očekivane grmljavine, pa budite oprezni.

Vremensku prognozu pratite na vremenska prognoza za Srebrenik.