Važne informacije za navijače BiH u Torontu: Oglasila se Ambasada BiH u Kanadi

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi poslala je poruku navijačima uoči predstojeće utakmice Zmajeva u Torontu. Pozvali su navijače da pokažu sportski duh, poštovanje prema domaćinima te da se pridržavaju loklanih propisa.

“Vaše ponašanje predstavlja našu zemlju i našu zajednicu u Kanadi. Budimo ponosni, glasni i dostojanstveni – onako kako Bosna i Hercegovina zaslužuje. Vidimo se na tribinama”, poručili su iz Ambasade.

Nešto ranije, objavili su važne telefone i upute za boravak u Torontu.

“U slučaju hitnih situacija, molimo da imate na umu sljedeće:

U SLUČAJU HITNE OPASNOSTI (život, zdravlje, sigurnost): Pozovite 911

(Ovaj broj povezuje vas sa policijom, hitnom pomoći i vatrogascima)

Zdravstvene poteškoće (nije hitno): Telehealth Ontario: 1-866-797-0000

Policija – nehitne situacije: Toronto Police Service: 416-808-2222

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi: Dežurni telefon (za hitne konzularne slučajeve): +1 613 780 2255 i +1 613 608 3369

Šta uraditi u slučaju problema?

Ostanite smireni i kontaktirajte nadležne službe (911 ako je hitno)

Pripremite lične dokumente (pasoš ili kopiju)

Obavijestite Ambasadu BiH ukoliko vam je potrebna konzularna pomoć

Važna napomena: Ambasada ne može zamijeniti lokalne hitne službe, ali vam može pomoći u komunikaciji i pružiti konzularnu podršku.

Želimo vam siguran i ugodan boravak u Kanadi”, poručili su iz ambasade, prenosi Radio Sarajevo.