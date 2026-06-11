Porezna uprava Federacije BiH najavljuje pojačane inspekcijske nadzore uoči i tokom ljetne turističke sezone

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja.

Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH provodit će inspekcijske nadzore svakodnevno, u toku i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda kao i u dane kada se očekuju pojačane posjete turista.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća obveznike fiskalizacije da su, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, obavezni putem fiskalnog uređaja evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet, kupcu izdati fiskalni račun te izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave Federacije BiH.

Pozivaju se porezni obveznici da pravovremeno izvrše provjeru ispravnosti fiskalnih uređaja, osiguraju uredno evidentiranje svih transakcija i postupaju u skladu sa važećim poreznim propisima kako bi izbjegli prekršajne sankcije i druge mjere predviđene zakonom.

Porezna uprava Federacije BiH ističe da će prema poreznim obveznicima kod kojih se utvrde nepravilnosti biti poduzete mjere propisane zakonom, uključujući izricanje novčanih kazni kao i mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Podsjećamo da su Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH propisane su novčane kazne za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu te od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća građane, ali i posjetioce da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.

Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem:

• e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,

• SMS poruke na broj: 061 724 610,

• besplatnog poziva na broj: 080 020 333, i

•pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.