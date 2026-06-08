Sarajevo se danas oprašta od legendarnog komentatora Edina Avdića

Grad Sarajevo predvođen gradonačelnikom Samirom Avdićem bit će danas organizator komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića.

Komemoracija će biti održana u Narodnom pozorištu s početkom u 11.00 sati. Knjiga žalosti će biti otvorena u ponedjeljak i utorak u auli Vijećnice, u vremenu od 9.00 do 17.00 sati.

Bosanskohercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života u Sarajevu.

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gdje je i diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Košarku je trenirao u mlađim kategorijama KK Bosna, a karijeru televizijskog sportskog komentatora započeo na Federalnoj televiziji, nastavio na Televiziji OBN, na kojoj je i počeo komentirati NBA utakmice, što je, donedavno, bila njegova specijalnost i na kanalima regionalne platforme Arena Sport.

Vodio je košarkaški podcast “Udvajanje”, zajedno s Milošem Jovanovićem, a na Televiziji Una vodio je autorsku emisiju X&O's Chat.