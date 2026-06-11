Stotine gradjana Srebrenika odali počast žrtvama genocida

Danas je u Srebreniku održana najmasovnija do sada mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Ni kiša nije spriječila stotine građana da se i ovog jedanaestog u mjesecu okupe na trgu Alije Izetbegovića, te mirnom šetnjom odaju počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice.

Danas se navršila godina dana od prve mirne šetnje u ovom gradu, a ovaj značajan jubilej obilježen je najmasovnijim odzivom do sada. Ono što je prije dvanaest mjeseci započelo kao plemenita inicijativa Zurijete Alic, polako prerasta u tradiciju kojoj su se kao suorganizatorice pridružile i članice Udruženja žena ,,Žena kao ukras” iz Špionice. Tokom cijele godine, ova tiha borba za istinu, svakoj jedanaestog u mjesecu okupljala je građane, a snažnu institucionalnu i moralnu podršku pružili su Grad Srebrenik, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

Mirnoj šetnji, pored porodica žrtava i građana Srebrenika, danas su prisustvovali glavni imam Medžlisa IZ Srebrenik Refik ef. Hodžić, imam džemata Voljavica Mirsad ef. Husejinović, a poseban pečat današnjem, do sada najmasovnijem obilježavanju, dali su učenici, nastavnici i profesori Mješovite srednje škole Srebrenik, na čelu s direktoricom škole Elvirom Suljkić. Tokom protekle godine, ova obrazovna ustanova bila je konstantna i neizostavna podrška organizatorima, a danas su učenici na trgu izveli prigodan, izuzetno emotivan program.

Kroz recitacije posvećene Srebrenici i izvedbu ilahije, mladi Srebrenika su na dostojanstven način odali počast žrtvama. Njihovo masovno prisustvo i angažman poslali su najvažniju poruku današnjeg skupa – da na mlađim generacijama svijet ostaje i da je upravo na njima odgovornost da čuvaju i prenose istinu.

Dostojanstveni hod pod kapima kiše završio je u Spomen-parku „Cvijet Srebrenice“ gdje su položeni bijeli ljiljani i proučena Fatiha pred duše šehida.

Okupljeni su i ovoga puta poručili da nikada neće odustati od traženja pravde za žrtve i kazne za zločince, te da će se ove mirne šetnje nastaviti i u godinama koje dolaze. Svakog jedanaestog u mjesecu, Srebrenik će biti glas onih koji su prerano utišani.