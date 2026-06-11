“Novi iznosi julskih penzija u FBiH – Ministarstvo dalo objašnjenje”

Prema trenutnim pokazateljima i trendovima, cijene rastu u nešto većem procentu od rasta plaća, zbog čega procjenjuju da će povećanje penzija iznositi između 5,6 – 6,1%

Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH u odgovoru na upit Fokusa dali su precizne podatke vezane za julske penzije. Pojasnili su i na osnovu kojih ekonomskih pokazatelja su napravili izračun za penzije u narednom mjesecu



Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH u odgovoru na upit Fokusa dali su precizne podatke vezane za julske penzije. Pojasnili su i na osnovu kojih ekonomskih pokazatelja su napravili izračun za penzije u narednom mjesecu.

“Penzioneri sa sadašnjom najnižom penzijom od 666,76 KM trebali primati približno 706 KM. Zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža sa sadašnjih 842,44 KM porasla bi na približno 892 KM. Prosječna samostalna penzija ostvarena isključivo u Federaciji BiH bi sa sadašnjih 851,60 KM prešla po prvi put granicu od 900 KM”, otkrili su iz Ministarstva rada i socijalne politike za naš portal.

Kako se vrši usklađivanje penzija: Cijene, stopa rasta…

Pojasnili su da Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da nosilac osiguranja, počev od 1. januara 2026. godine, po službenoj dužnosti i bez donošenja posebnog rješenja, na osnovu zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku usklađuje penzije dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula svake kalendarske godine.

Usklađivanje se, kaže, vrši na osnovu stope rasta, odnosno indeksa potrošačkih cijena i bruto plaća u Federaciji BiH u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.

“Važno je naglasiti da se od 2026. godine primjenjuje model koji za penzionere uvijek daje povoljniji rezultat. Ukoliko je povoljniji rast bruto plaća, primjenjuje se taj pokazatelj u odnosu na rast troškova života, 60:40%. Ukoliko je povoljnija formula koja podrazumijeva 60% rasta indeksa potrošačkih cijena i 40% rasta bruto plaća, primjenjuje se ta stopa. Time je osigurano da penzioneri uvijek ostvaruju povoljnije usklađivanje”, naveli su iz Ministarstva.

Procjene stope rasta penzija

Pojasnili su da prema trenutnim pokazateljima i trendovima, cijene rastu u nešto većem procentu od rasta plaća. Zbog toga procjenjuju da će povećanje penzija iznositi između 5,6 – 6,1%.

“Posebno je važno naglasiti da je upravo posljednjim izmjenama Zakona o PIO omogućeno da penzioneri mnogo brže osjete pozitivne efekte ekonomskih kretanja. Ranije se usklađivanje vršilo jednom godišnje, dok se od 2026. godine penzije usklađuju dva puta godišnje. To predstavlja značajno unapređenje položaja penzionera”, pocrtali su.

IZVOR:FOKUS.BA