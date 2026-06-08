Danas sunčano, evo kad se očekuje promjena vremena

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu do 33°C.

U utorak 9.6.2026. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu do 33°C.

U srijedu 10.6.2026. u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U četvrtak 11.6.2026. u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu do 28°C.

U petak 12.6.2026. u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu do 27°C.