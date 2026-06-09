Okončan štrajk doktora medicine i stomatologije u TK

Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je započeo 18. maja, zvanično je okončan nakon što je na današnjem sastanku predstavnika Sindikata doktora medicine i stomatologije TK i Vlade Tuzlanskog kantona postignut konačni dogovor.

Kako je saopćeno iz Sindikata doktora medicine i stomatologije TK, nakon višednevnih pregovora usaglašeni su stavovi pregovaračkih timova te je potpisan sporazum kojim su ispunjena dva ključna zahtjeva Sindikata.

Prvim zahtjevom definisano je da će o pravima, statusu i pitanjima koja se odnose na doktore medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu ubuduće odlučivati njihov reprezentativni strukovni sindikat, čime je, kako navode, osigurano da ljekari samostalno pregovaraju o svom radno-pravnom statusu.

Drugi zahtjev odnosio se na usaglašavanje koeficijenata za obračun plata, za što je postignut dogovor koji, prema ocjeni Sindikata, adekvatnije vrednuje odgovornost i specifičnost ljekarskog i stomatološkog poziva.

S obzirom na to da su sporna pitanja riješena, donesena je odluka o prekidu štrajka i povratku u redovan režim rada na svim klinikama, domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu.

Iz Sindikata su poručili da će doktori medicine i stomatologije nastaviti pružati zdravstvenu zaštitu građanima u punom kapacitetu.