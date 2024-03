BiH druga u jugoistočnoj Evropi po pucnjavama!

Sigurnosna situacija odavno nije bila gora: Porast organiziranog kriminala, pucnjava u okviru nasilja u porodici, pa čak i pucanja u životinje

Lani je bilo i 10 posto više krađe oružja u odnosu na 2022. Također, zabilježeno je 12 pucanja u životinje što je 300 posto više nego godinu ranije. I slavljeničkih pucnjava je bilo više. Zabilježeno ih je 13, a u 2022. godini ih je bilo 5.

U 2023. godine je došlo do porasta zapljene oružja i to za četiri posto, zatim nasilja u porodici i to 29 posto više nego godinu ranije, kao i više rasprava s policijom.

Temeljem podataka SEESAC-ove platforme za praćenje incidenata sa vatrenim oružjem (AVMP) za 2023. godinu, u BIH je zabilježeno ukupno 529 incidenata sa vatrenim oružjem, te je BiH, prema informacijama ovog odbora, bila druga po ukupnom broju zabilježenih incidenata u odnosu na ostale jurisdikcije Jugoistočne Europe. Ovaj trend prisutan je od 2019. godine.