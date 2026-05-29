Prognoza za BiH do 12. juna: Pljuskovi na početku, pa porast temperatura iznad 30°C

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 12. juna 2026.

Kako su saopćili, do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajan pljusak prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne.

Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda.

Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoji mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan pljusak.

Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 12 do 18 °C, a u Hercegovini od 16 do 21 °C. Maksimalne temperature u Bosni kretat će se od 27 do 31 °C, a u Hercegovini od 29 do 34 °C.