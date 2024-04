Christian Schmidt najavio sastanak s Aleksandrom Vučićem

Iz Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) najavljeno je da će Christian Schmidt održati sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata s ciljem nastavka uloge Međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u BiH, izjavio je VP Schmidt. Sljedeći sastanak će biti sa predsjednikom Srbije Vučićem“, saopćeno je iz OHR-a.

Podsjetimo, Vučić je 29. marta, održao vanredno obraćanje javnosti te je najavio da bi se u Ujedinjenim nacijama uskoro mogla naći rezolucija o Srebrenici, gdje je 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima.

“Imamo veliki broj Bošnjaka koji živi u Srbiji. Sve najgore mislim o užasnom zločinu u Srebrenici, ali ovo se donosi iz dva razloga”, rekao je Vučić, izbjegavajući termin genocid, iako je to legalna kvalifikacija zločina u Srebrenici, prema presudama Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

“Jedan od tih da srpski narod bude kažnjen zbog svoje nezavisne politike i da bude pritisnut dodatno zbog Kosova, a drugi razlog je da mogu muslimanima da pokažu da nemaju negativan stav prema njima. Opet će kola da se slome nad Srbima”, rekao je ‘u svom stilu’ predsjednik Srbije.

Međutim, najveći strah je Vučić pokazao kada je govorio o – mogućoj ratnoj odšteti Srbije.

“Dan iza toga na osnovu samo jedne neobavezujuće presude tražit će ratnu odštetu od Republike Srbije, što su već najavljivali nekoliko puta. Naše je da jasno kažemo šta je to što se zbiva”, poručio je Vučić.

