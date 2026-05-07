Grad Srebrenik uspješno aplicirao za sredstva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

Grad Srebrenik aplicirao je sa dva projekta na Javni poziv Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine, a oba projekta su pozitivno ocijenjena i podržana kroz Program kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu.

Za projekat „Sanacija dijela ulice Ivana Markovića Irca u Srebreniku“ su odobrena sredstva u iznosu od 117.213,84 KM.

Također, podržan je i projekat „Izrada projekta/elaborata saobraćajne signalizacije i obilježavanja lokalnih cesta na području grada Srebrenika“ odobrena su sredstva u iznosu od 22.500 KM.

-“Uz sredstva Federalnog ministarstva, Grad Srebrenik će osigurati i vlastito učešće iz budžeta, kako bismo što prije pristupili implementaciji projekata.

Realizacijom ovih projekata unaprijedit ćemo sigurnost i kvalitet saobraćajne infrastrukture, modernizovati lokalne saobraćajnice te stvoriti kvalitetnije i sigurnije uslove za sve učesnike u saobraćaju.

Zahvaljujemo Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Federacije BiH na podršci projektima Grada Srebrenika i nastavljamo raditi na pripremi novih projekata i privlačenju sredstava sa viših nivoa vlasti”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.