Fenomenalan uspjeh bh. učenika na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu: Vuk Janković bez konkurencije

Naši mladi matemičari ostvarili su historijski rezultat osvojivši čak dvije zlatne i tri srebrne medalje, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine ekipno zauzela sjajno 2. mjesto među 11 država.

Posebno se istakao Vuk Janković koji je osvojio prvo mjesto sa maksimalnih 40 bodova i postao jedini takmičar kojem je to pošlo za rukom. Ovim je dodatno potvrdio status najuspješnijeg takmičara u historiji BiH.

Zlatnu medalju osvojio je i Dino Ahić, iako je tek učenik prvog razreda, dok su srebrne medalje pripale Andreju Krčmaru, Harunu Memiću i Adnanu Osmiću.

Velike zasluge za ovaj uspjeh imaju i lideri ekipe Admir Beširević i Jovan Vuković.

Ovo je najbolji ekipni rezultat Bosne i Hercegovine u historiji olimpijada i prvi plasman među tri najbolje ekipe na Balkanijadi. Bravo za naše šampione!