Počela isplata penzija u Federaciji BiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za april, koje će korisnicima biti dostupne putem pošta i banaka.

Za penzionere koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša dostiže 3.333,79 KM.

Kada je riječ o korisnicima koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 724,36 KM. U toj grupi, najniža penzija za one sa manje od 20 godina staža određena je na 60 posto osnovice, odnosno 434,62 KM. Invalidska i porodična penzija od početka godine iznosi 651,92 KM, dok zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina staža iznosi 842,44 KM.

Najniža penzija za korisnike koji su prava ostvarili prema posebnim propisima, uključujući branilačku populaciju i dobitnike ratnih priznanja, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 KM.

Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a za ovu isplatu osigurano je oko 355,4 miliona KM.