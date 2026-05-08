Udruženja novinara Srbije i BiH traže da se oduzme nagrada fotografu Bojanu Stojanoviću

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje BH novinari uputili su pismo World Press Photo fondaciji sa zahtjevom da opozovu nagradu Spot News iz 1993. godine, dodijeljenu fotografu Bojanu Stojanoviću, zbog ozbiljnih etičkih dilema, a na osnovu novoobjavljenih saznanja u vezi sa okolnostima nastanka fotografija egzekucije civila Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića u Brčkom 1992. godine

U pismu upućenom rukovodstvu Fondacije 27. aprila 2026. godine, NUNS i BH novinari su zatražili i formalno izvinjenje porodici Huseina Krše, objavljivanje ispravke i javno saopćenje o koracima koji će biti preduzeti kako bi se obezbjedilo puno poštovanje etičkih smjernica ove organizacije, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

Povod za obraćanje World Press Photo fondaciji je nagrađivani istraživački tekst novinarke Barbare Matejčić „Ubijanje za fotografiju“, objavljen u maju 2025. godine na sajtu BIRN-a i na portalu Novosti, u kojem Matejčić citira ratne fotografe i istražitelje ratnih zločina, te kroz analizu blizine, izbora objektiva i niza uslikanih kadrova, kao i to što je sam Bojan Stojanović tokom godina mijenjao svoj iskaz o događaju koji je ovjekovječio, daje potpuno drugačije svjetlo na nastanak nagrađene fotografije.

IZVOR:FOKUS.BA