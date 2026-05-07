Danas nestabilno vrijeme s kišom, moguća i grmljavina: Evo kada se očekuje stabilizacija vremena

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 8; Sokolac 9; Livno i Sarajevo 10; Bugojno 11; Srebrenica i Zenica 12; Bihać, Mostar, Prijedor i Trebinje 13; Sanski Most 14; Jajce 15; Banja Luka, Tuzla, Srebrenik i Zvornik 16; Bijeljina i Doboj 17°C.

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21°C.

U petak 8.5.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21°C.

U subotu 9.5.2026. prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U nedjelju 10.5.2026. u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga i rijetko može pasti malo kiše. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C.

U ponedjeljak 11.5.2026. umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.