Ljekari u Tuzlanskom kantonu od 18. maja stupaju u generalni štrajk: Primat će samo hitne slučajeve

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio je odluku o stupanju u generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak, 18. maja, u 7.30 sati i trajat će do ispunjenja zahtjeva, potvrđeno je za Faktor iz Sindikata.

Jedan zahtjev

– Obavještavamo Vladu Tuzlanskog kantona, menadžment svih zdravstvenih ustanova i širu javnost da Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK organizuje generalni štrajk na području cijele teritorije Tuzlanskog kantona. Naš zahtjev je jasan i isključiv: Korekcija koeficijenata stručnosti doktora u TK kroz hitan dijalog – navode iz Sindikata.

Podsjećamo, doktori traže da koeficijent za obračun njihovih plaća bude povećan sa 5,15, na 5,20, koeficijent za specijaliste sa 5,80 na 6,00 i subspecijaliste sa 6,00 na 6,20.

– Tražimo isključivo isto pravo koje je Vlada već osigurala svim ostalim uposlenicima u zdravstvu TK. Ne tražimo privilegije, već prestanak sistemske devalvacije ljekarskog zvanja – navode iz Sindikata.

Krajnja mjera

Na pitanje zašto štrjkuju navode:

“Zbog selektivne pravde: Svi u zdravstvu su dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista.

Zbog zaštite struke: Odbijamo biti jedina kategorija čija se stručnost i odgovornost namjerno umanjuju.

Zbog opstanka zdravstva: Bez adekvatnog vrednovanja ljekara, javni sektor ostaje bez stručnjaka, a pacijenti bez adekvatne zaštite.”

– Odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer je Vlada TK ignorisala sve naše pozive na razum i dijalog. Tokom štrajka, ljekari će, u skladu sa zakonom, zbrinjavati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi bili direktno ugroženi.

Pozivamo Vladu Tuzlanskog kantona da hitnim prihvatanjem dijaloga spriječi kolaps zdravstvenog sistema. Odgovornost za sve posljedice štrajka od ovog trenutka snosi isključivo Vlada TK – zaključili su iz Sindikata.

