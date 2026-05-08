Servisne informacije: U utorak, 12. maja akcija dobrovoljnog darivanja krvi

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 55 pregleda, 1 kućna posjeta i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

CRVENI KRIŽ – Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak, 12. maja od 09 – 12h u Domu kulture Srebrenik.

Ova akcija je od posebnog značaja, obzirom da je našem sugrađaninu, kojem predstoji operacija srca, potrebno osam doza krvi.

Danas nas u Srebreniku očekuje pretežno sunčan i topao dan s temperaturama koje će dostići 21 stepen do poslijepodneva. Poslije 23 sata povećava se vjerovatnoća za pljuskove, koji će postati intenzivniji tokom noći. Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik.