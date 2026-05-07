Servisne informacije: U Službi hitne medicinske pomoći obavljen 71 pregled

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 71 pregled, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.
Danas se u Srebreniku očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme sa slabim vjetrom. Jutro je prohladno sa temperaturama oko 10°C, a najviša dnevna temperatura dostići će 21°C. Tokom jutra i ranog popodneva postoji mala mogućnost za slabu kratkotrajnu kišu, ali će popodne biti suho. Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik

