Počinje isplata invalidnina u FBiH

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april 2026. godine, u ukupnom iznosu od 33.908.813,08 KM.
Također, osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od 37.699.772,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.
