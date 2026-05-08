Počinje isplata invalidnina u FBiH

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april 2026. godine, u ukupnom iznosu od 33.908.813,08 KM.

Također, osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od 37.699.772,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

