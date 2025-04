Danas kiša i nepovoljna bioprognoza

Danas se u Hercegovini očekuje umjereno, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Bosne i na sjeveru Hercegovine povremeno sa slabom kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Na jugu i na jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostarku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C.

Bioprognoza

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Prohladno vrijeme, uz povećan sadržaj vlage u zraku, te konstantno sjeverno strujanje, kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće nešto izraženije tegobe. Poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, prikladno se odjenuti i ne izlagati se jačim fizičkim naporima.