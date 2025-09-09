Danas potpisivanje Sporazuma o izgradnji nacionalnog stadiona na Bilinom polju

U prostorijama Vlade Zeničko-dobojskog kantona danas, 9. septembra 2025. godine, s početkom u 15:00 sati, bit će potpisan Sporazum o saradnji Vlade ZDK i Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u realizaciji Projekta izgradnje i korištenja nacionalnog nogometnog/fudbalskog stadiona na lokalitetu stadiona Bilino polje.

Ovim dokumentom Zeničko-dobojski kanton se uključuje kao partner u realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u bh. sportu, a njegov angažman podrazumijeva finansijsko učešće te pripremu potrebne projektne dokumentacije.

Nacionalni stadion će se graditi na postojećem lokalitetu Bilinog polja, a rekonstrukcija će se odvijati u fazama, kako bi se omogućilo da stadion u konačnici ispunjava sve UEFA i FIFA standarde za odigravanje međunarodnih utakmica najvišeg nivoa.

Izgradnja ovog modernog sportskog objekta predstavlja kapitalni korak ka jačanju infrastrukture bosanskohercegovačkog fudbala. Novi nacionalni stadion donijet će znatno bolje uslove za odigravanje utakmica “A” reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i drugih reprezentativnih selekcija.