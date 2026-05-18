Pojačan promet vozila na izlazu iz BiH

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno-suprotnom stranom.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 08:30 do 15:30 sati saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, podsjećaju iz IC BIHAMK-a.